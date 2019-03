«La Voix» : Une bête de scène au naturel

MONTRÉAL – En duel face à Kelly-Ann Martin, Rick Pagano a révélé la bête de scène qui sommeillait en lui, dimanche soir, lors de la dernière ronde des duels de «La Voix», à TVA.

Le chanteur de 26 ans a tout pour lui : la voix, l’apparence, l’attitude et un charisme impressionnant.

Photo Courtoisie, OSA Images

Rick Pagano n’a pas délibérément choisi de devenir chanteur; la situation s’est imposée à lui, notamment parce qu’il est anglophone de naissance.

«En secondaire trois, j’ai voulu mettre sur pied un groupe avec des amis, a-t-il expliqué en entrevue. Comme on chantait juste des reprises de chansons en anglais, les autres gars m’ont dit que je devrais chanter, plus parce que je parlais bien anglais que parce que j’étais un bon chanteur. Au début, j’étais d’ailleurs un peu gêné d’être dans cette position.»

Dix ans plus tard, il a l’air parfaitement à son aise.

«J’ai développé une certaine confiance. Je me sens en totale liberté quand je chante, ça m’aide à m’exprimer.»

Photo Courtoisie, OSA Images

Une expérience de groupe

Pendant plusieurs années, Rick Pagano a été le chanteur du groupe Final State, qui a connu un succès d’estime au début des années 2010.

«Ça m’a apporté énormément d’expérience. On a fait plus de 300 spectacles ensemble. On a tourné un clip en Afrique, un autre en Chine. On a beaucoup voyagé avec ce projet. Ça m’a apporté énormément de plaisir et, au niveau personnel, un certain épanouissement.»

Mais le résident de Québec, né à Montréal, a aussi compris qu’il était temps pour lui de tenter sa chance en solo.

«Le fait d’être longtemps dans le groupe m’a amené une certaine confiance qui m’a permis de réaliser que j’étais prêt à faire mes propres affaires. Je sais maintenant ce que je veux faire dans la vie.»

Il travaille actuellement sur différents projets et attend de voir où le mèneront les prochaines étapes de «La Voix».

Photo Courtoisie, OSA Images

Un changement positif

S’il s’est présenté aux préauditions de «La Voix» sur un coup de tête, sans mesurer l’ampleur du défi, il est maintenant conscient des effets positifs qu’il va en retirer.

«Ça m’a déjà apporté beaucoup de structure et de discipline. C’est très positif au niveau de l’encadrement pour moi. Ça veut dire plus d’heures de sommeil, plus de répétitions, faire plus attention à ma voix. Ça m’a montré un autre style de vie pour être un meilleur chanteur. J’ai aussi beaucoup appris sur la manière de travailler dans ce milieu.»

Sur le plateau des duels, il était très fier de rendre sa grand-mère heureuse, ainsi que toute la famille qui l’accompagne et le soutient.

«Après la prestation, je devais gérer beaucoup d’émotions en même temps. La chanson était assez haute, j’étais content que ça se soit bien passé. Mais je pense que je n’avais plus d’air au cerveau à ce moment-là. Et j’étais aussi très heureux d’apprendre que Kelly-Ann allait se faire voler, c’était tout mélangé dans ma tête.»

Les candidats retenus aux duels

Équipe Lara Fabian

Samantha Neves, 23 ans, Gatineau

Frédérique Germain, 22 ans, Montréal

Équipe Marc Dupré

Rafaëlle Roy, 25 ans, Longueuil

Rick Pagano, 26 ans, Québec

Équipe Éric Lapointe

Tommy Charles, 23 ans, Beloeil

Jacques Comeau, 41 ans, Dieppe (N.B.)

Équipe Alex Nevsky

Joel Brassard, 20 ans, Saguenay

Orlanda Gagnon, 21 ans, Terrebonne

Jacob Guay, 19 ans, Sainte-Julie (vol)

Kelly-Ann Martin, 22 ans, Repentigny (vol)

Kelly-Ann Martin, une profonde détermination

Photo Courtoisie, OSA Images

Kelly-Ann Martin reconnaît avoir été impressionnée par le charisme et la fougue de Rick Pagano à l’annonce de leur duel.

«Au début, je le trouvais intimidant, parce que je ne le connaissais pas. Rick a tout pour réussir dans ce métier. On est ensuite rapidement devenus amis. Je trouvais que le mélange de nos deux voix était particulier au départ, mais je fais totalement confiance à notre coach.»

La jeune chanteuse de 22 ans a compris que Marc Dupré devait avoir une idée derrière la tête en créant ce mariage, et le résultat a prouvé qu’il avait raison.

«Rick et moi, on a été en symbiose dès le départ, on s’entendait vraiment bien. Et travailler avec Marc Dupré, c’est juste relax, jamais stressant. Il laisse aussi beaucoup de liberté à ses artistes. Il reste ouvert à toutes les propositions. Ce duel m’a apporté de la confiance. Je me suis rendu compte que j’ai ma place et que je mérite d’être dans cette aventure.»

Aucun des deux ne savait, en montant sur scène, qu’il restait encore un vol à Alex Nevsky et que, peu importe le choix de Marc, l’autre serait automatiquement volé.

«C’était le scénario idéal. Le fait d’avoir été volée est un réel avantage pour moi. Je vais pouvoir travailler avec un autre coach. Marc et Alex sont complètement différents, et ils ont donc des enseignements complémentaires à m’apporter et à m’apprendre.»

Jacques Comeau, la force tranquille

Photo Courtoisie, OSA Images

Éric Lapointe a eu l’audace de placer Jacques Comeau en duel avec Allyson Daviau, qui a quasiment le même âge que sa fille, laquelle s’était présentée aux auditions à l’aveugle avec lui.

«J’étais content parce que ça me ramenait proche de mes racines familiales. Je pensais évidemment à ma fille, et je savais que ça allait être intéressant de chanter avec Allyson. Elle est facile d’approche, avec une belle voix douce et aiguë. Un peu le contraire de moi. Elle est très ouverte d’esprit et prête à essayer des choses.»

Le Néo-Brunswickois a aussi été un peu déstabilisé par le choix de la chanson.

«Chanter du Francis Cabrel était vraiment nouveau pour moi. Mais c’est l’une des raisons pour lesquelles j’ai choisi Éric Lapointe comme coach, pour qu’il me fasse sortir de ma zone de confort et qu’il m’emmène ailleurs.»

Le chanteur de 41 ans n’en revient toujours pas d’avoir été choisi par son coach.

«Ça représente beaucoup pour moi. C’est comme un rêve d’enfance qui se réalise, et dont toute la famille est témoin. C’est beaucoup d’émotions, de fierté et de joie à vivre quand je reviens à la maison avec tous ceux qui m’ont vu grandir en portant ce rêve.»

Tommy Charles, la puissance derrière la timidité

Photo Courtoisie, OSA Images

À la fin de son duel face à Véronique Duguay, Tommy Charles ne semblait pas très content. Mais ce n’était qu’une fausse impression.

«Je commence à me rendre compte que lorsque je suis concentré, je suis dans ma bulle et je ne suis pas très souriant. On m’a déjà fait ce commentaire. Mais c’est juste une histoire de concentration et je vais porter une attention particulière pour la suite de l’émission.»

Il confie que c’est certainement aussi un trait de sa personnalité.

«Je ne suis pas quelqu’un qui va rire aux éclats ou crier de joie. Je suis plutôt modéré dans mes démonstrations émotives. Je les vis plus en dedans de moi. Je vous rassure, je suis très content de passer à l’étape suivante.»

Il était d’autant plus concentré sur scène que l’hésitation sur le choix de la chanson l’a un peu déstabilisé.

«J’étais plutôt surpris pour la première chanson de Stephen Faulkner, car je ne la connaissais pas et ça sortait de ce que je fais habituellement. Je n’étais pas sûr, mais je l’ai vraiment travaillée.

J’ai appris à l’aimer. Quand on nous a proposé la chanson suivante, j’étais hésitant, mais ça s’est finalement bien passé.»