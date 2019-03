Les Blue Jays l’échappent en 11e manche

Nicholas Castellanos a produit le point décisif en début de 11e manche, aidant les Tigers de Detroit à vaincre les Blue Jays à Toronto au compte de 4 à 3, dimanche.

Les deux formations ont ainsi divisé les honneurs de leur série de quatre rencontres dans la Ville Reine.

Castellanos a poussé un tir du releveur Thomas Pannone (0-1) au champ centre, permettant à Grayson Greiner de croiser le marbre.

Le joueur de troisième but des visiteurs Jeimer Candelario a connu une journée exceptionnelle en vertu de cinq coups sûrs en six présences au bâton et deux points produits. Il a d’ailleurs contribué à une poussée de trois points des siens à la septième reprise à l’aide d’un simple envoyant deux coureurs à la plaque.

Niko Goodrum a ajouté trois frappes en lieu sûr et inscrit un point.

Le partant Matt Moore a été brillant pendant sept manches, accordant deux coups sûrs et un but sur balles. Daniel Stumpf (1-0) a été crédité du gain, tandis que Shane Greene a réalisé son deuxième sauvetage de la campagne.

Un élan payant

Chez les Jays, le frappeur suppléant Rowdy Tellez a soulevé la foule en fin de huitième. Il a expédié un lancer de Joe Jimenez par-dessus la clôture du champ centre avec deux coéquipiers sur les sentiers.

Pour sa part, Richard Urena a bien fait avec trois coups sûrs et un point compté.

L’équipe ontarienne accueillera les Orioles de Baltimore, lundi soir.