Les Sabres peuvent donner un coup de main au Canadien

Les Sabres de Buffalo pourraient, le temps d’une soirée, se trouver une petite place dans le cœur des partisans du Canadien de Montréal alors qu’ils croiseront le fer avec les Blue Jackets de Columbus, dimanche soir.

Le duel sera présenté sur les ondes de TVA Sports, dès 18h.

Le CH est dans une course effrénée avec les «Jackets» et les Hurricanes de la Caroline pour une place en séries éliminatoires. La formation de l’Ohio possède le même nombre de points que le CH, mais a une partie de plus à disputer d’ici la fin de la saison. Même situation pour les «Canes, qui ont toutefois un point de plus et qui affrontent les Penguins de Pittsburgh, dimanche.

Une victoire à la régulière des Sabres ne permettrait pas au CH de devancer les Blue Jackets au classement, mais les deux équipes auraient le même nombre de points avec le même nombre de matchs à faire (3). Le bris d’égalité des victoires en temps régulier ou en prolongation (43 contre 40) serait toutefois à l’avantage des hommes de John Tortorella.

La mauvaise nouvelle est que les Sabres ne vont nulle part, ayant remporté une seule de leurs 10 dernières rencontres. L’autre mauvaise nouvelle est que les «Jackets» ont remporté leurs quatre derniers duels.

Il s'agira cependant une deuxième partie en deux soirs pour les Blue Jackets, qui avaient vaincu, la veille, les Predators à Nashville.