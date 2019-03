Les Screaming Eagles éliminent les Islanders

Egor Sokolov a touché la cible lors d'un avantage numérique en prolongation et les Screaming Eagles du Cap-Breton ont éliminé les Islanders de Charlottetown en six parties dans une série éliminatoire de premier tour de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) en vertu d’une victoire de 4 à 3, dimanche, à Sydney.

Il s’agissait d’un deuxième filet dans cette rencontre pour Sokolov. Quelques instants auparavant, Mitchell Balmas avait créé l’égalité pour les favoris locaux avec moins de deux minutes à jouer en troisième période.

Gabriel Proulx (un but, une aide) et Mathias Laferrière (deux aides) ont également contribué à la cause des Screaming Eagles.

Le gardien Kevin Mandolese, qui avait été retiré à la fin du troisième tiers au profit d’un sixième patineur, a réalisé 33 arrêts. Il a été déjoué par Zachary Beauregard, Xavier Fortin et Thomas Casey.

Devant la cage des Islanders, Matthew Welsh a repoussé 25 des 29 rondelles dirigées vers lui.

En remportant quatre matchs de suite, les Screaming Eagles sont devenus la quatrième équipe qualifiée pour le deuxième tour après les Voltigeurs de Drummondville, le Phoenix de Sherbrooke et l’Océanic de Rimouski.