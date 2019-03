Quand l’empathie fout le camp

Je trouve que vous avez bien répondu ce matin à celui qui demandait à sa sœur, heureusement désignée dans le mandat en cas d’inaptitude, de réduire les soins donnés à leur père atteint d’Alzheimer pour ne pas dilapider le patrimoine. C’est comme s’il avait repris au premier degré le monologue d’Yvon Deschamps qui disait (sur le mode de l’humour noir) avoir trouvé une solution pour les vieux : « Les vieux on devrait les mettre sur une chaise longue qui se couche et se redresse avec un trou au milieu et un tapis roulant en dessous comme à l’étable. »

Claude Beaudoin

Le pire c’est que plusieurs pensent comme ça. Ce qui tend à confirmer les résultats d’un sondage qui révélait que 79 % des personnes interrogées considéraient que les personnes âgées étaient moins importantes que toutes les autres générations au Canada.