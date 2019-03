Russell Martin s’amuse au monticule pour les Dodgers

Les Dodgers de Los Angeles avaient une gigantesque avance de 13 points en début de neuvième manche dans une rencontre face aux Diamondbacks de l’Arizona, samedi soir.

Avec un pointage de 18 à 5, le gérant de l’équipe californienne, Dave Roberts, a décidé d’envoyer le Québécois Russell Martin au monticule pour fermer les livres.

Martin n’était pas de la formation partante face aux «D-Backs». En fait, il n’avait pris part qu’au match de vendredi, en tant que receveur.

Il a été à la hauteur, faisant honneur aux performances passées de son compatriote Éric Gagné, qui a fait la pluie et le beau temps en relève avec les Dodgers au début des années 2000.

Martin a tout d’abord forcé Ketel Marte à frapper une balle à l’arrêt-court, avant d’enchaîner avec le même stratagème avec Nick Ahmed. Puis, il a mis fin au match lorsque le lanceur John Ryan Murphy a frappé un ballon au champ centre.

«Ils m’ont demandé si j’avais déjà lancé et je leur ai dit "oui" et m’ont demandé si je voulais [lancer] et j’ai dit "absolument", a souligné Martin, au site officiel du baseball majeur. Puis, je me retrouvais sur le monticule au Dodger Stadium. Je n’ai pas eu le temps d’être nerveux.»

«Ce n’était pas facile, a ajouté Martin en entrevue après la rencontre. Mais les gars m’ont donné un bon coussin pour que je puisse me sentir confortable. Je pense que ça faisait 20 ans que je n’avais pas été au monticule. C’était super. J’ai adoré ça.»

Au final, Martin a effectué 10 lancers, dont huit prises, mais n’a pas été impliqué dans la décision. Son lancer le plus rapide a été tout juste au-dessus des 83 mph.

Clairement amusé par la situation, le Québécois, qui lance à l’occasion pendant les entraînements au bâton, a reconnu que ses talents d’artilleurs étaient limités. «J’ai deux lancers, a-t-il dit. J’ai une balle rapide sur laquelle je pense avoir une bonne rotation et j’ai une balle courbe très ordinaire que j’utilise parfois.»