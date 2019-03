Traitée comme un bandit pour une tortue trouvée

« Je l’avais ramassée dans un camping lorsque j’avais 12 ans, raconte Émilie J. Talbot, aujourd’hui âgée de 22 ans. Ça a pris toute une ampleur alors qu’ils auraient simplement pu m’écrire et venir chercher la tortue. C’est ridicule, je n’ai jamais eu de mauvaises intentions. »

Elle était propriétaire de deux tortues, une musquée et une peinte du centre. Les deux bêtes étaient en conflit depuis quelque temps et la jeune femme a décidé de mettre une annonce sur Kijiji pour en vendre une.

Fusil et veste pare-balles

Or, la protection de la faune n’a pas lésiné lorsqu’est venu le temps d’enquêter sur la situation : des agents se sont fait passer pour des acheteurs potentiels, ils ont obtenu un mandat de perquisition et fouillé son appartement, équipés d’une veste pare-balles et d’un fusil.