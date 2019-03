Wayne Rooney fait encore parler de lui dans une victoire

Le vétéran Wayne Rooney a inscrit un but de toute beauté, en plus de participer à l’autre filet des siens, et le D.C. United a vaincu l’Orlando City SC par la marque de 2 à 1, dimanche, en Floride.

Rooney a inscrit le but décisif à la demi-heure de jeu sur un coup franc. Placé à la droite de la cage ennemie, il a effectué une puissante frappe d’un angle fermé qui a touché le coin supérieur du filet défendu par Brian Rowe.

L’Anglais a aussi obtenu une mention d’aide sur la réalisation de Steven Birnbaum, qui a dévié sa passe avec la tête à la sixième minute.

Bill Hamid a stoppé quatre ballons dans une cause gagnante. La formation de la capitale américaine est toujours invaincue cette saison en vertu d’une fiche de 3-0-1.

Pour les perdants, qui comptent une victoire en cinq parties, Dominic Dwyer a touché la cible peu après l’heure de jeu. Rowe a effectué un arrêt durant la rencontre.