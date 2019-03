Xander Bogaerts à Boston pour longtemps

Le joueur d’arrêt-court des Red Sox de Boston Xander Bogaerts accepterait incessamment une prolongation de contrat de six ans et de 120 millions $.

Selon le réseau ESPN, l’entente serait valide à compter de la prochaine saison. Cette année, le principal intéressé touchera 12 millions $.

Bogaerts, 26 ans, a aidé son équipe à remporter la Série mondiale en 2018. Pendant le calendrier régulier, il a totalisé 23 circuits et 103 points produits, affichant une moyenne au bâton de ,288. Au cours de sa carrière, il a obtenu deux Bâtons d’argent et reçu une invitation à la classique des étoiles du baseball majeur, cognant 75 longues balles et produisant 387 points en 763 rencontres.

Depuis le début de la présente campagne, il a récolté trois coups sûrs en 16 apparitions à la plaque.