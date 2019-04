11 activités à moins de 21$ à faire en avril avec votre gang

Nouveau mois, nouvelles sorties à faire entre amis!

Si votre budget est limité, pas de panique! Il existe plein d’événements qui ne coûtent pas la peau des fesses.

Voici justement un petit guide de 11 activités qui vous coûteront moins de 21$.



1. Décorer son assiette de crêpes pour la compétition Pancake Me 2019

La toute première édition de Pancake Me se déroulera du 7 au 14 avril au Ginkgo Café & Bar dans le Quartier Latin. Vous êtes invités à décorer votre propre assiette de crêpes sous le thème du printemps et partager une photo de votre création sur Instagram avec les mots-clics #PancakeMe2019 et #ginkgomtl. Le grand gagnant se méritera un certificat-cadeau de 100$ à dépenser au Ginkgo ainsi que la chance de voir sa création apparaître sur le menu du Ginkgo pour un mois! Tous les détails de cet évènement se trouvent sur le site.

21$ avant taxes

7 au 14 avril / Heures : 8h, 9:30h, 11h ou 14pm



2. Rêver de «road trip» à l’évènement de VanLife Mtl

L’entreprise VanLife MTL ouvre ses portes afin que vous puissiez visiter les toutes nouvelles vans 2019 avec lesquelles vous pourriez partir à l’aventure pour votre prochain «road trip». Aussi, l’évènement est aussi le lancement du livre Vie De Van écrit par Julien de Go-Van.

Entrée gratuite

4 avril à 17h

3. Se régaler à la cabane à sucre du Domaine Labranche

Jusqu’au 28 avril, vous pouvez vous bourrer la face à la cabane à sucre du Domaine Labranche pour seulement 20$ avant les taxes du lundi au jeudi. Vous pouvez y aller pour dîner ou encore pour souper, c’est comme vous le voulez mais assurez-vous de ne pas avoir trop mangé avant, car le menu est assez cochon! À noter aussi qu’il y a des options de menus pour végétariens et végétaliens aussi alors toute la gang peut y aller!

20,87 avant taxes

Jusqu’au 28 avril

4. Bruncher entre amis au tout nouveau resto Dandy

C’est primordial de prévoir un brunch au resto au moins une fois par mois avec votre gang. En plus de vous garder à jour dans les potins, ça vous permet de découvrir plein de cool «spot» à Montréal. Le petit nouveau en matière de brunch est le Dandy, situé dans le Vieux-Montréal. Ouvert du mercredi au dimanche, ce restaurant deviendra rapidement votre nouvel endroit favori pour un «boozy brunch» avec vos amis.



Prix variés

5. Abuser de sirop d’érable au Festival Gueule de Bois

Si c’est impossible pour vous de sortir de l’île, mais que vous voulez quand même vivre l’expérience «cabane à sucre», soyez sans crainte: il y a plusieurs activités du genre qui se déroulent à Montréal également. L’un de ces évènements est le festival Gueule d’Érable qui prend place au Hangar 16 dans le Vieux-Port du 26 au 28 avril. Le billet pour entrer est seulement 11,50$ et ensuite vous pourrez vous «lâcher lousse» dans la tire sur neige et la bière!

11, 50$

26, 27 et 28 avril

6. Dansez aux sons du DJ Jacques Greene au Centre Phi

Le populaire DJ canadien sera de passage dans sa ville natale le temps d’un spectacle envoûtant au Centre Phi le 5 avril prochain. Si vous aimez ce qu’il propose comme sons, vous ne voudrez pas manquer ce show!

21,57$

5 avril

7. Découvrir une tonne d’artistes contemporains à la foire Papier

Réservez votre dernier week-end d’avril pour visiter la foire Papier. Les centaines d’artistes contemporains présents vous épateront certainement avec leur talent. Cette année, l’évènement incontournable dans le milieu de l'art contemporain au Québec et au Canada se déroulera au Grand Quai du Port de Montréal. À ne pas manquer!

Laissez-passer pour les trois jours : 15$

Admission générale pour 1 journée : 10$

25, 26, 27 et 28 avril



8. Encourager des artisans et artistes au marché éphémère Ma banlieue II

La deuxième édition de ce marché éphémère aura lieu le week-end du 27 et 28 avril 2019 à la grande salle de l'Église Saint-Gilles de Laval. Au programme: bouffe, bières locales, ateliers, conférences, magasinage et belles rencontres.

Entrée gratuite

27 et 28 avril

9. Retourner en adolescence au Pop Punk Emo Dance party du Ritz PDB

My Chemical Romance, Paramore, Fall Out Boy, Green Day, Good Charlotte et Jimmy Eat World ont bercé votre crise d’adolescence? Revivez toutes ces émotions au party Pop Punk Emo au Ritz PDB le 19 avril. Si votre nom est Jimmy ou Charlotte, vous pourrez entrer gratuitement, sinon, ça vous coûtera seulement 10$!

10$

19 avril

10. Faire vos propres feuilles de papier à l’évènement anniversaire de Retailles

L’entreprise Retailles, qui fabrique du beau papier à base de retailles de tissu, vous invite à célébrer son tout premier anniversaire le 5 avril. C’est en formule 5@9 festif avec de la bière que Retailles vous reçoit dans son atelier de la rue Bordeaux. En plus d’essayer de fabriquer votre propre papier, vous pourrez aussi magasiner les vêtements de la marque Esser MTL et les œuvres de Cath Laporte.

Entrée gratuite

5 avril



11. Faire le plein de vêtements vintage à la méga vente Flohmarkt Pop-Ups



Une grande vente de vêtements vintage aura lieu dans l’ancien local du Urban Outfitters de la rue Saint-Denis. C’est le 13 avril que ça se déroule et c’est plus de 25 vendeurs qui seront sur place pour vous proposer une tonne de vêtements pour homme et femme. C’est une journée seulement alors ne manquer pas ça!

Entrée gratuite

13 avril

Pour savoir quoi faire en tout temps à Montréal et les environs, suivez Silo 57 sur Facebook, Instagram et YouTube!

Une publication partagée par Silo 57 (@silo.57) le 28 Mai 2018 à 12 :29 PDT