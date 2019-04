Il est impensable de visiter l’« île d’Émeraude » sans faire l’expérience des falaises de Moher, de la Chaussée des Géants, du Guinness Storehouse ou encore du Trinity College. Mais est-ce que l’Irlande ne se résume qu’à ces classiques ? Bien sûr que non !

Voici quelques activités typiques ou inusitées qui rendront votre voyage tout aussi mémorable que les incontournables.

1.Voir des chiens de berger en action

Les moutons sont rois en Irlande. Ils sont partout. Dans les pâturages, en montagne, sur les routes, en liberté. Partout ! Il existe une activité qui vous fera vivre cet amour pour ces petits ruminants : une démonstration de chiens de berger avec leur troupeau. Plusieurs fermes irlandaises partagent leur passion pour ce type d’élevage ancestral, dont la Killary Sheep Farm, située dans le Connemara.

Photo Instagram @the_avid_wanderer

Tom, le propriétaire, vous invite à assister à l’impressionnant travail de ses chiens de berger. Vous les verrez en pleine action et pourrez admirer leur agilité à déplacer ou diviser le troupeau. Le spectacle de la tonte de moutons à l’ancienne et de l’extraction de tourbe sont aussi au programme.

♦ Info : www.kissanesheepfarm.com

2.Explorer la Wild Atlantic Way en kayak

La Wild Atlantic Way ou la « côte sauvage de l’Irlande » est une route touristique de 2500 km longeant la côte ouest du pays. Un sensationnel trajet ponctué de falaises démesurées, de plages secrètes et de baies spectaculaires.

Pour la découvrir, plusieurs planifient d’y faire un « road trip » en voiture, mais l’option de pouvoir explorer ce coin de pays en kayak est tout aussi tentante.

C’est ce que vous propose l’entreprise Atlantic Sea Kayaking avec une excursion dans les grottes et les îles irlandaises.

Vous naviguerez sous des arches marines, pourrez observer la faune et la diversité d’oiseaux qui habitent le littoral sauvage et verrez des panoramas uniques impossibles à contempler autrement qu’en kayak.

♦ Info : www.atlanticseakayaking.com

3.Se promener dans le paradis perdu de l’île d’Omey

Île inhabitée, ruines abandonnées, plages désertes : voici Omey Island ! À peine perceptible depuis le continent, ce paradis perdu situé au large des côtes de Claddaghduf, dans le comté de Galway, est uniquement accessible à marée basse. Ce qui est encore plus magique, c’est que l’on s’y rend en voiture, à pied, ou à vélo en empruntant une grande bande de sable signalée par des flèches et de petits piquets. Rarement mentionnée dans les guides touristiques, l’île est un vrai havre de paix. Ici, pas de magasins, pas d’hôtels et encore moins de foules. Il n’y a que des paysages sauvages à perte de vue. Et paraît-il qu’en été, l’île est recouverte de fleurs sauvages. À voir.

Photo Instagram @thewildatlanticway

4.Dormir dans une hutte de berger

Passer la nuit dans une petite hutte de berger est clairement une activité qui correspond à l’image que nous avons de l’Irlande. On s’imagine gardien de moutons, à gambader dans les herbes hautes le jour et se réchauffer dans notre douillette mini-maison le soir venu. Hormis l’option d’être berger d’un jour, c’est ce que vous promet la Hunting Hall FarmBeal avec une nuit dans sa hutte du berger. En plein cœur d’un verger isolé, entre trèfles et marguerites, vous dormirez dans une luxueuse cabane typique des prairies irlandaises.

Chaque espace de cette hutte entièrement équipée est l’œuvre d’artisans locaux, ce qui forge encore plus l’authenticité de l’expérience. Vous aurez pour voisins les lièvres, les cerfs, les renards et les blaireaux et il y a de fortes chances qu’ils viennent vous saluer lors de votre séjour. Pas très loin, se trouve aussi un troupeau de moutons et quelques brebis. Le champ est libre pour vous promener dans les sentiers de la ferme, jusqu’à vous rendre à l’étang sauvage, là où vous pourrez vous reposer sur le quai, sous les doux rayons de soleil de l’Irlande.

♦ Info: www.huntinghall.co.uk