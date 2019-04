5 ventes à ne pas manquer au mois d’avril

Se dénicher un mascara à 3 dollars ou encore un soutien-gorge à 5 dollars? Absolument! Et ce n’est pas un poisson d’avril! Les ventes battent leur plein partout dans la métropole. C’est alors l’occasion de faire le ménage de printemps et de renouveler votre garde-robe grâce aux nombreuses aubaines!

Voici mon top 5 de ventes à ne pas manquer ce mois-ci.

La vente d’échantillons de Rudsak

Photo courtoisie

Attention, attention! Sachez que la griffe haut de gamme québécoise Rudsak récidive à sa vente semestrielle, où une sélection exclusive d’échantillons seront vendus, jusqu’à 50% du prix régulier! C’est l’occasion de dénicher des manteaux, des vestes en cuir, des sacs et des bottes, à moitié prix. Jetez un coup d’œil à la nouvelle collection et je vous garantis que l’envie vous prendra d’y faire un tour! *Du 10 au 13 avril prochain : 9400 boulevard Saint-Laurent, suite 300, Montréal

Grande braderie de mode québécoise

Photo courtoisie

Encourager les designers locaux tout en économisant? C’est tout à fait possible à la traditionnelle Grande Braderie de mode québécoise, qui est l'événement shopping printanier chouchou des fashionistas. J’adore y aller pour y mettre la main sur des articles réduits entre 50 % à 80 %, toutes marques confondues. Cette année encore, plus de 60 designers et entreprises de mode participent tels que Mackage, Yoga Jeans, Juste Robe, Dinh Bà, Moov ActiveWear, Lambert Design et plus encore. *Du 11 au 14 avril au Marché Bonsecours- 350 Saint-Paul Est ou 325 de la Commune Est, Montréal

Faire le plein de beaux sous-vêtements à la vente d’entrepôt Blush

Photo courtoisie

Le printemps c’est aussi se débarrasser de nos vieilles bobettes et brassières pour faire de la place au neuf! Cette semaine, l’entreprise québécoise Blush vous invite donc à sa vente ménage du printemps. Des centaines de styles seront à rabais, jusqu'à 85% de réduction. De plus, pour chaque tranche d’achat de 100 dollars, obtenez un crédit de 10 dollars. Sur place, dix cabines seront à votre disposition pour les essayages et l’équipe de Blush sera sur également place pour vous aider avec les mensurations. * Du 4 au 6 avril – 225 rue Chabanel Ouest, Suite 900, Montréal

La vente entrepôt de Marcelle, Annabelle et CW Beggs and Sons

Photo courtoisie

J’adore faire le plein de démaquillants, sans me ruiner! Je vous annonce donc la grande vente d’entrepôt de cosmétiques de marques d’ici, soient Marcelle, Annabelle et CW Beggs and Sons. Profitez de la vente pour y garnir votre pharmacie et votre commode de soins pour la peau et de maquillage pour l’été, à des prix franchement ridicules. En effet, on vous propose des petits prix, jusqu’à 80 % de rabais. D’ailleurs, la vente est ouverte au grand public. *Du 5 au 7 et 12 au 14 avril : 9456 Chemin de la Côte-de-Liesse, Lachine, Montréal

Vente d’entrepôt printanière de Lise Watier

Photo courtoisie

Ce printemps, la vente populaire de Lise Watier est de retour pour le plus grand plaisir des fanatiques des produits de beauté de luxe. Mascaras, rouge à lèvres, fonds de teint, crèmes anti-rides, soins hydratants, parfums et plusieurs autres articles de la marque québécoise seront en rabais. À me fier aux autres années, des aubaines de 30% à 50% du prix régulier sont affichées. Le déplacement vaut la peine! *6 -7, 13-14 et 27-28 avril :5600 Chemin de la Côte-de-Liesse, Mont-Royal