ARNOTT, Walter



À Brossard, le 28 mars 2019, à l'âge de 85 ans, est décédé M. Walter Arnott, époux de Pierrette Arnott (née Legendre).Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Glenn (Louise), Russell (Sharon) et feu Jo-Ann (Dave), ses petits-enfants, Pamela (Gilles), Philip (Marie-Eve), Devin, Trevor (Josephina), Kelly (Patrick) et Samantha, ses arrière-petits-enfants, Alexia, Maxime, Victoria, Tiernan, William et Maeve, sa soeur feu Kathy Arnott, sa tante Elsie Kerr ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vos accueillera à la :4230, RUE BERTRAND FABI, SHERBROOKE819-565-1155 www.steveelkas.comle mercredi 3 avril de 14h à 16h et de 19h à 21h30 ainsi que le jeudi 4 avril de 9h à 10h45. Une cérémonie suivra à 11h à la chapelle du salon.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à une fondation de votre choix.