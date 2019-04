Gino Brousseau vivra un été très bien rempli avec une possibilité de retourner aux Jeux olympiques si le Canada obtient son laissez-passer pour Tokyo.

Après une carrière professionnelle bien remplie qui l’a conduit en France et au Japon, et une participation aux Jeux olympiques de 1992 à Barcelone, le volleyeur renouera avec l’équipe nationale comme entraîneur adjoint auprès de son mentor Glenn Hoag.

« C’est une superbe opportunité qui se présente à moi, a résumé l’entraîneur adjoint du Rouge et Or de l’Université Laval. C’est comme si j’allais travailler dans la LNH. Je vais me retrouver au plus niveau. On ne se le cachera pas, je ne suis vraiment pas à jour quant au niveau de jeu. Au niveau universitaire, nous avons un élément à ralentir chez l’adversaire alors qu’on retrouve six matamores sur le terrain au niveau international.

« Ça va être très exigeant et je vais vivre un été de fou, mais ça va être le fun de travailler avec des machines et de côtoyer à nouveau le niveau international, de poursuivre Brousseau qui a dirigé l’équipe canadienne junior en 2017 à l’occasion du championnat mondial qui s’est soldé par une 8e position. Glenn est l’un des meilleurs entraîneurs sur la planète et je veux me nourrir de cette expérience. Je veux voir comment il procède, tant la préparation physique, mentale et tactique. Je le connais depuis des années et ça va être génial de vivre ça de l’intérieur. »

Qualifications

Dans sa quête olympique, le Canada misera sur un noyau sensiblement intact de celui de 2016 à Rio où les protégés de Hoag avaient causé toute une surprise en terminant en 5e position.

La première étape des qualifications aura lieu en Chine au début août. Le Canada se retrouvera au sein d’un groupe comprenant la Chine, l’Argentine et la Finlande. Les sélections continentales (NORCECA) se dérouleront à Winnipeg du 6 au 8 septembre.

« L’objectif est d’assurer la continuité en se qualifiant pour un deuxième cycle olympique consécutif, ce que le Canada n’a jamais réussi, a expliqué Brousseau. On veut assurer la pérennité du programme. »

En préparation pour les sélections olympiques, le Canada évoluera dans la Ligue des nations et disputera son premier tournoi à la ronde du 31 mai au 2 juin en Argentine. Les Canadiens évolueront à domicile du 7 au 9 juin alors qu’ils se frotteront à l’Australie, l’Allemagne et la Serbie, à Ottawa. Au terme des cinq tournois, les cinq meilleures équipes et le pays hôte obtiendront leur laissez-passer pour les séries éliminatoires. Le Canada avait terminé en 7e place l’an dernier.

Clément aussi

Tout comme Brousseau, Pascal Clément aura l’occasion de profiter de l’expertise de Hoag. L’entraîneur-chef du Rouge et Or quittera pour Istanbul, demain, alors que les séries éliminatoires du circuit professionnel turc débuteront. Hoag dirige la formation de l’Arkas d’Izmir qui a terminé au 2e rang pendant la saison régulière.

« Je vais suivre l’équipe et regarder le travail de préparation de Glenn en période de championnat. Comme c’est un club multisports, je vais peut-être avoir l’occasion de travailler avec les jeunes. »