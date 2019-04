Comment choisir sans déplaire?

J’ai trois enfants que j’ai toujours traités également. Mais il y en a un, mon aîné, avec lequel j’ai toujours eu des difficultés d’adaptation. C’était un enfant sans nuances et toujours sur le bord de la crise de nerfs. Il est resté comme ça une fois devenu adulte, mais en pire, je pense. Il est marié à une femme pareille que lui et ils s’entendent bien. Tant mieux pour eux.

J’ai deux filles plus jeunes que lui. L’une habite l’étranger depuis six ans et la deuxième, ma plus jeune, est mariée, a deux enfants et vit au Québec. Comme j’ai eu un petit accident cardiaque dernièrement, que le père de mes enfants est décédé depuis deux ans et que je vis seule, le médecin m’a recommandé de rédiger un mandat de protection avec procuration au cas où il m’arriverait quelque chose. Ma sœur me dit que je suis obligée de nommer mon aîné dans ce mandat. Même si ça va le faire ruer dans les brancards, je n’ai pas du tout envie de m’en remettre à lui. Pensez-vous que je pourrais nommer la plus jeune de mes filles ?

Anonyme

Vous pouvez nommer qui vous voulez comme procureur (mandataire). Ça peut même être un ou une amie, un ou une parente, un ou une connaissance, à la condition d’être assuré que la personne en question accepte le mandat.