Comment faire pour garder pour soi sa vie privée?

J’ai 28 ans et je suis dans le milieu du travail depuis 6 ans. Dans mon premier emploi, j’étais avec des collègues qui partageaient avec moi une volonté de discrétion sur la vie privée. Mais comme on était un petit nombre d’employés, vous allez peut-être me dire que c’était normal.

Dans mon deuxième emploi, celui que j’exerce, les choses ne se passent pas pareil. Je travaille dans un milieu où la place à la créativité est grande, la place à ce que j’appelle le placotage est malheureusement aussi très grande, et la pression est forte pour que chacun raconte des faits et des anecdotes de sa vie personnelle.

Comme ça ne me plaît pas, j’essaie d’éviter la cuisinette de l’entreprise, les réunions informelles ainsi que les événements où le social risque de prendre trop de place. Je considère que ma vie personnelle ordinaire et bien straight ne regarde personne d’autre que moi. Mais ça m’énerve de plus en plus, cette pression que les camarades, particulièrement les filles qui sont en plus grand nombre que les gars, mettent sur moi pour que je « socialise », au point où des fois j’aurais envie de leur répondre de me foutre la paix.

Je ne le fais pas pour ne pas me créer d’ennemis, même si j’en ai souvent envie. Comme je sais que je fais du super bon travail, que je suis plus productif que les autres, ça me permet de garder une certaine distance puisque les boss en ont pour leur argent. Mais je crains le jour où viendront les questions crues et directes. Comment leur faire comprendre ça une bonne fois pour toutes ? D’où ça leur vient cette curiosité déplacée pour vouloirs entrer ainsi dans les secrets de tout le monde ? Comment maintenir ma volonté du secret sur ma vie personnelle sans me faire d’ennemis ?

Un gars ben ordinaire qui veut le rester

Les milieux de travail sont comme la vie qui regroupe différents types de personnes, comme elle regroupe différents types de cultures. Par contre, rien ne vous oblige à vous mouler à une culture (façon de faire dans un milieu) qui ne vous plaît pas. La transparence est cependant de mise dans un tel cas. Il ne faut laisser à vos camarades aucun doute sur vos véritables intentions en matière de discrétion. Il faut dire poliment, mais clairement, et en présence du maximum d’acteurs du milieu, que ça ne vous intéresse pas de dévoiler votre vie privée.