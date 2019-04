Demi Lovato répond de la meilleure manière à un journaliste qui critique son poids

Demi Lovato n'a pas mâché ses mots sur Instagram en repartageant une capture d'écran d'un article qui la critiquait sur son poids.

La chanteuse de « Sorry Not Sorry » en a eu assez des grands titres qui ne se concentrent que sur son physique. Dernièrement, le magazine The Inquisitr a titré un article «Demi Lovato semble avoir une silhouette plus ronde après une séance d'entraînement à LA».

Dans une série de messages diffusés sur son compte Instagram, Demi a voulu dénoncer ce culte de la minceur à tout prix, elle qui a longtemps souffert de troubles alimentaires.

« Je suis plus que mon poids », a indiqué la chanteuse en majuscules. Elle a ensuite expliqué son raisonnement dans les diapos suivantes.

« Je ne suis pas affectée comme je l’étais par le passé, je ne suis pas bouleversée que quelqu’un ait écrit un grand titre sur ma “silhouette plus ronde”, continue la chanteuse. Je ne suis pas troublée parce qu’on parle de moi, mais parce que des gens sont influencés par “la culture de la diète”. »

Demi Lovato a aussi partagé une photo de type « avant/après », montrant que la maigreur n’est pas nécessairement synonyme de santé.

Capture d'écran Instagram

Depuis, Demi et l’auteur du texte ont eu un échange et il se serait excusé auprès de la chanteuse concernant son titre maladroit.