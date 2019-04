Du soleil et de la douceur pour débuter le mois d’avril

MONTRÉAL – Le système qui a touché la province cette fin de semaine s’est progressivement éloigné pour laisser place à une première semaine d’avril douce et ensoleillée.

La journée de lundi sera dégagée et ensoleillée pour la majorité des secteurs, ce sera notamment le cas pour Montréal, Québec, Trois-Rivières et Gatineau. Pour l’Abitibi, Val-d’Or, Saguenay, Sherbrooke ou encore Rimouski, le temps sera généralement nuageux avec une probabilité d’averses de neige.

Un mélange de précipitations est prévu à Gaspé, puisque les températures vont dépasser le point de congélation.

À Montréal, le ciel généralement ensoleillé sera accompagné de vents d’ouest de 30 km/h avec rafales à 50, le refroidissement éolien sera de -14 ° C le matin avant d’atteindre 3 ° C dans l’après-midi. À Québec, la situation sera similaire, il fera maximum 0 ° C dans la journée.

Mardi, quelques averses de neige sont attendues sur le nord de la province. Ailleurs, la journée sera encore ensoleillée et les températures légèrement à la hausse. À Montréal et à Québec, il fera respectivement 8 ° C et 5 ° C .

Les journées de mercredi et de jeudi ressembleront aux précédentes: soleil et quelques passages nuageux et un temps plutôt doux.

Il faudra en profiter puisque le prochain système printanier devrait faire son entrée sur la province à partir de vendredi et apporter des précipitations, essentiellement sous forme de pluie.