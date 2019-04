Éliot Grondin vice-champion du monde junior pour une deuxième fois

(Sportcom) – Pour une deuxième fois en quelques mois, Éliot Grondin a décroché lundi une médaille d’argent à l’épreuve de snowboard cross des Championnats du monde juniors de surf des neiges à Reiteralm, en Autriche.

Le planchiste de Sainte-Marie a été le deuxième à franchir la ligne d’arrivée de la finale derrière l’Italien, Loan Bozzolo. Le Sud-Coréen, Woo Jin, a complété le podium. À la fin août, en Nouvelle-Zélande, Grondin avait aussi été médaillé d’argent, cette fois derrière l’Américain, Jake Vedder.

«Je suis bien content de ma deuxième place, même si c’est sûr que je visais la victoire. Ça devra attendre à l’année prochaine. Je ne suis pas déçu, car on s’échangeait la première place jusqu’à l’arrivée», a commenté Grondin, dont le meilleur résultat en Coupe du monde cette saison a été une neuvième place à l’étape de Feldberg, en Allemagne, en février.

Grondin est demeuré invaincu dans les trois rondes éliminatoires disputées avant la finale, tout comme aux qualifications de dimanche. Ce n’est qu’à la descente ultime qu’il aura été devancé dans une lutte serrée jusqu’à la fin.

«Il [Bozzolo] a profité de mon aspiration derrière moi à un certain moment, ce qui lui a donné plus de vitesse [pour me dépasser].»

Aux Championnats du monde seniors plus tôt cette saison, Grondin s’était classé 27e.

Le planchiste sera de la compétition par équipe mardi.