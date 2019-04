Fin de non-recevoir pour les chauffeurs de taxi

MONTRÉAL – Les chauffeurs de taxi disent avoir reçu une fin de non-recevoir concernant leurs demandes lors d’une rencontre qui a eu lieu lundi après-midi avec des représentants du gouvernement du Québec.

«C’est comme ça qu’on le perçoit, a expliqué Abdallah Homsy, porte-parole du Regroupement des intermédiaires de taxi de Québec, au terme de cette réunion. Pour eux, c’est peut-être un élément de négociation, mais nous, on n’est pas en train de négocier sur la vie des gens. Nous, on est venus pour savoir s’ils sont ouverts à comprendre comment on va préserver les emplois de ces gens-là.»

Ils demandaient notamment à Québec de faire une étude approfondie et indépendante sur les répercussions du projet de loi modernisant l’industrie du transport de personnes. Ils réclamaient également une suspension de la nouvelle loi pendant une période de deux semaines.

«Ils sont conscients des impacts, mais quand ils ne sont pas ouverts à deux semaines, sincèrement, entre vous et moi, je ne sais pas», a ajouté M. Homsy.

L’industrie du taxi conteste les chiffres qui ont déjà été avancés par le gouvernement pour justifier sa décision de mettre fin au système de permis de taxi. Elle accuse également François Legault de mettre de l’huile sur le feu et d’être responsable des tensions qui règnent actuellement.

«Ce qui est intéressant pour eux autres, c’est de faire passer le projet de loi rapidement, a soutenu le porte-parole. Même qu’ils sont conscients qu’ils sont en train de raser complètement une industrie.»

Selon les chiffres de l’industrie du taxi, près de 22 000 chauffeurs devront déclarer faillite si le projet de loi va de l’avant dans l’état actuel.

Déçus par la rencontre, les représentants de l'industrie ont laissé entendre qu'ils pourraient reprendre leurs moyens de pression, après une semaine de coups d'éclat où ils ont, entre autres, paralysé le centre-ville de Montréal et perturbé un déjeuner du ministre des Transports, François Bonnardel.

Malgré un discours apaisant et plusieurs appels au «dialogue», M. Bonnardel a toujours maintenu son intention d’aller de l’avant avec le projet de loi et de ne pas offrir davantage que 500 millions $ en dédommagements aux détenteurs de permis de taxi.