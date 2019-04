Hailey Baldwin est en croisière avec Justin Bieber et porte un magnifique «jumpsuit» Zara à moins de 50$

Des fois, on aimerait pouvoir s’habiller comme des célébrités, mais leurs goûts ultras luxueux (lire très très chers) rendent souvent la tâche impossible.

Toutefois, Hailey Baldwin ne semble pas bouder les boutiques de mode à bon marché comme Zara, puisqu’elle porte l’une de leurs pièces dans sa plus récente publication Instagram. Le couple de nouveaux mariés est actuellement en vacances à bord d’un magnifique bateau et a revêtu pour l’occasion leurs plus beaux looks de vacanciers.

De son côté, Hailey a opté pour un « jumpsuit » beige de chez Zara, qui coûte moins de 50 $. Elle a assorti son look avec de grosses boucles d’oreilles en anneau or et un « chouchou » rose en velours.

zara

Jumpsuit Zara, 49,90$, zara.com

Justin, lui, incarne l’essence même des voyages dans le sud avec ses shorts à motifs de palmier, sa chemise azur ouverte et son Fedora blanc, pour se cacher du soleil.

On adore leurs looks !