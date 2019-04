Hockey féminin: «une équipe professionnelle à Montréal est un incontournable»

La nouvelle a pris tout le monde un peu par surprise, dimanche, lorsque la Ligue canadienne de hockey féminin a annoncé qu’elle cesserait ses activités le 1er mai prochain.

C’est donc dire que la formation des Canadiennes de Montréal, équipe des Marie-Philip Poulin, Ann-Sophie Bettez, Hilary Knight et compagnie, n’a actuellement aucune ligue dans laquelle évoluer.

«C’est décevant et je partage cette déception et ce choc avec les joueuses, a souligné la directrice générale des Canadiennes, Megan Hewings, lundi, lors de l’émission "Les Partants" sur les ondes de la chaîne TVA Sports. Aujourd’hui est une nouvelle journée et les défis, en hockey féminin, on les connaît bien.»

Pourtant, les Canadiennes semblaient en constante croissance.

«On a vu ici à Montréal avec les Canadiennes, qu’on a eu une croissance incroyable dans les 10 dernières années, a continué Hewings. On a eu le meilleur taux d’assistance dans la ligue. Il y a eu 175 000 personnes qui ont regardé la finale la semaine passée sur vos ondes. [...] Nos partenaires sont fidèles et nous avons la meilleure joueuse au monde en Marie-Philip Poulin qui évolue ici. [...] C’est sûr qu’il faut trouver un modèle qui va fonctionner pour être capable de soutenir ça et d’aller de l’avant.»

La suite?

Maintenant, l’heure est à la recherche de solution pour les joueuses qui ont perdu leur emploi.

«Nous allons discuter de cela dans les jours et les semaines qui suivront, a indiqué Hewings. C’est toujours difficile de créer une ligue professionnelle. C’est une question de temps et de soutien des commanditaires. On voit qu’il y a beaucoup d’intérêt. Il y a des jeunes de partout qui jouent au hockey et qui sont inspirés par les Canadiennes. Ça va prendre du monde et du temps de réflexion pour voir quel sera le meilleur modèle pour la suite.

«[...] Le soutien qu’on a eu du Canadien, [...] ç’a fait toute la différence dans le sens que tout le monde nous connaît maintenant. On a notre place dans le sport ici à Montréal. Je pense que c’est essentiel ce soutien de club à club et je pense qu’au niveau plus global de la Ligue nationale, ce serait essentiel aussi.»