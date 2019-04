Je sors, je reste

Coup de cœur

Théâtre

Mon héros Oussama

Cette pièce de style « In-Yer-Face » de Denis Kelly porte à réfléchir sur les concepts du bien et du mal. Le Collectif Les Fauves a choisi de créer la première version québécoise de l’œuvre. On suit Gary, un ado de 15 ans, qui a un discours plutôt hostile. Lors d’un exposé oral à l’école où il doit présenter un héros contemporain, il parle d’Oussama ben Laden. Suite à des violences dans son voisinage, Gary deviendra rapidement l’ennemi de tous en raison de ses propos qui inspirent la méfiance.

Ce soir à 20h15 au Théâtre Prospero, 1371 rue Ontario Est

Je sors

Musique

Instruments of Happiness

Le quatuor composé de Tim Brady, Jonathan Barriault, Simon Duchesne et Francis Brunet-Turcotte est de passage à Montréal ce soir. Le groupe rend en quelque sorte hommage à la guitare électrique en adaptant la musique de chambre à l’instrument. La formation présentera son plus récent album The Happiness Handbook en plus de jouer des créations de différents artistes canadiens et américains.

Ce soir à 20h à la Sala Rossa, 4848 boulevard Saint-Laurent

Musique

Noé Talbot et Yotam Ben Horin

Noé Talbot a choisi de s’allier à Yotam Ben Horin, le chanteur d’un groupe punk israélien, pour faire une série de spectacles folk punk acoustique. Le musicien de Chambly a lancé son deuxième album, Laisser le poste ouvert, l’été dernier.

Ce soir à 20h30 au Turbo Haüs, 2040 rue Saint-Denis

Divers

Chute libre

La chorégraphe Dana Gingras présente jusqu’au 27 avril son œuvre, Chute libre, à la Société des arts technologiques. Marie Brassard a écrit le texte et en fait la narration, alors qu’on suit Olivier Lemieux, artiste de trampoline, Esther Rousseau-Morin, danseuse, et Sovann Rochon-Prom Tep, performeur chorégraphe. Le film immersif aborde la gravité et l’attraction terrestre. Les étudiants ont droit à un rabais de 20% sur les billets.

Ce soir à 19h à la Satosphère, 1201 boulevard St-Laurent

Variétés

L’origine de mes espèces

Le théâtre musical de Michel Rivard dont les billets se sont vendus comme des petits pains chauds débutent ce soir. L’artiste, accompagné du musicien Vincent Legault, raconte son enfance. Pour ceux qui n’ont pas eu la chance de mettre la main sur un billet, un livre-disque sortira le 5 avril et des supplémentaires se sont ajoutés en plus d’une série de spectacles en novembre prochain au Théâtre Duceppe.

Ce soir à 19h au Théâtre La Licorne, 4559 rue Papineau

Humour

Mehdi Bousaidan

Le jeune humoriste présente pour la première fois ce soir Demain, son premier one-man show. Il y abordera des thèmes réfléchis avec sa touche charismatique. Le public sera amené à rire, bien sûr, mais aussi à aller au-delà du rire et réfléchir avec des sujets comme le conflit israélo-palestinien, le contrôle des armes à feu et l’égalité homme femme.

Ce soir à 20h à la Cinquième Salle de la Place des Arts, 175 rue Sainte-Catherine Ouest

Je reste

Web

Streamers

Cette websérie de Guillaume Braun, un spécialiste de l’interactivité et du numérique, donne la parole à 14 streamers de jeux vidéo professionnels. Marie-Ève Tremblay, spécialiste des mouvements sociaux à l’ère du numérique l’a aussi aidé dans le processus. Braun s’est « infiltré » dans le monde des streamers qui mettent leur performance en direct sur Twitch. Il aborde différentes réflexions suite à cette expérience.

Disponible sur la chaîne YouTube de l’ONF depuis le 27 mars

Album

Murmure de Frank Dallas

Avec ce nouvel opus, le rappeur de la Rive-Sud de Montréal mélange Old School et New School avec trap et RnB. Le jeune homme traite des histoires de rue, d’argent et du désir de toujours faire mieux dans ces nouvelles compositions.

Sorti le 25 février

Album

Aux frontières du concret de l’Amalgame

Le groupe rap montréalais, l’Amalgame, présente son troisième album, Aux frontières du concret. Les cinq musiciens explorent des sons plus trap dans cet opus qui aborde parfois des sujets avec une touche d’humour et parfois avec beaucoup de sérieux. Ils feront un lancement officiel à Montréal le 19 avril au Ministère.

Sorti le 29 mars