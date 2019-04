La GRC déserte l’escouade québécoise antimotards

L’ENRCO, dont la mission est de s’attaquer aux têtes dirigeantes des Hells et des autres gangs criminalisés, est la plus récente incarnation de l’escouade Carcajou, formée dans les années 1990 pendant la sanglante guerre des motards au Québec.

Mais d’après nos sources, la GRC compte ainsi mettre plus d’efforts pour contrer elle-même l’importation de drogues comme la cocaïne, l’héroïne et la méthamphétamine, ainsi que des opioïdes comme le fentanyl.

Le sous-commissaire Gilles Michaud a alors déploré la hausse de la demande, de la consommation et de la production de drogues synthétiques au Canada.

L’implication des motards criminels et des diverses souches mafieuses s’est également accrue dans l’importation, l’exportation et la distribution de ces drogues « qui ont une incidence si détestable sur nos collectivités », a-t-il martelé, en citant les cartels mexicains et les fournisseurs chinois parmi les partenaires d’affaires du crime organisé canadien.