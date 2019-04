La laïcité expliquée aux petits lapins

Et raciste, en plus.

En Algérie, le niqab (considéré par le ministre des Affaires religieuses comme « un habit étranger aux traditions et à la culture algériennes ») est interdit à l’école et dans les institutions publiques.

Au Québec, l’Église catholique a longtemps maintenu les Québécois dans l’ignorance. Livres interdits, films censurés, femmes encouragées à avoir 14 enfants, archevêques qui disaient aux gens comment voter (« le ciel est bleu et l’enfer est rouge »), etc.

Un, ils ont déconfessionnalisé les écoles. Deux, ils ont dit aux curés de ne plus se mêler de politique. Trois, ils ont mis fin à la collusion des pouvoirs civils et religieux. Quatre, ils se sont assurés que l’Église n’aurait plus qu’un pouvoir formel.

Cinq, on sort le crucifix des lieux de pouvoir. Et six, on interdit aux fonctionnaires en position d’autorité de porter un signe religieux.