Le PM nous parle

François Legault s’est adressé au peuple québécois, hier, concernant son projet de loi sur la laïcité. Il est rare que le premier ministre du Québec, ou du Canada, s’adonne au genre du « discours à la nation ».

La dernière fois que ça s’est produit, c’est lorsque Stephen Harper s’est adressé aux Canadiens depuis le même foyer du parlement où un tireur avait fait irruption quelques heures plus tôt. Avant lui, c’était Paul Martin qui essayait de se sortir du scandale des commandites.

Au Québec, ça remonte à plus loin encore. C’était Jacques Parizeau qui convoquait les Québécois pour se prononcer sur leur avenir politique.

Chef de gouvernement

Si la pratique est peu répandue, c’est d’abord pour des raisons institutionnelles. Nos premiers ministres ne sont pas chefs d’un État, mais bien d’un gouvernement. Ils n’ont pas été élus par la population, mais bien choisis par la couronne parce que leur formation politique dominait le Parlement. Lucien Bouchard est peut-être le dernier premier ministre à avoir cultivé davantage une relation avec son peuple qu’avec son parti.

On n’abuse pas de la pratique du discours à la nation non plus pour une raison beaucoup plus pragmatique : on veut éviter de dramatiser la situation. C’est d’ailleurs précisément pour cette raison que le discours de François Legault a été diffusé sur le web plutôt qu’à la télévision.

Significatif

Les Québécois auraient peut-être mieux reçu la rigueur « austéritaire » de Philippe Couillard s’il s’était donné la peine de la leur expliquer. On aurait eu bien besoin que Justin Trudeau témoigne de tout le sérieux qu’il accordait à la situation quand les réfugiés se massaient à Lacolle. Nos gouvernants peuvent nous parler dans un autre contexte que lorsqu’un train fou détruit une ville.

François Legault a donc bien fait de s’adresser directement aux Québécois au sujet d’un projet de loi important, mais clivant. Dommage, toutefois, qu’il n’en ait pas profité pour dire quelque chose de significatif.