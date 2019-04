L’Expérience boréale, destination unique pour le prêt-à-camper

À louer pour un week-end ou pour des vacances pas trop chères : roulotte, cabine en forêt, cabine flottante sur un lac ou tente boréale. Rares sont les endroits disposant d’une aussi grande variété de prêts-à-camper et d’un aussi grand nombre d’unités à la fois.

Cet endroit, c’est le centre de plein air L’Expérience boréale, composé du Camping du Domaine Lausanne et de SURF117, entre Sainte-Agathe-des-Monts et Mont-Tremblant. Les lieux ont changé radicalement avec la venue de nouveaux propriétaires, des amateurs de plein air, de camping et de surf.

Roulotte ou cabine flottante ?

L’été dernier, ils ont mis sur pied une quarantaine d’unités à louer, réparties à part presque égales entre les roulottes, les cabines flottantes, les cabines en forêt et les tentes boréales.

Comme pour le camping sous la tente, on a accès à des blocs sanitaires avec douches et toilettes. Par contre, les roulottes en sont équipées. Soit dit en passant, six unités de prêt-à-camper sont disponibles pour les campeurs avec chien.

Le fort taux d’occupation l’an dernier a incité les propriétaires à projeter l’ajout d’une trentaine d’unités pour la prochaine saison, débutant le 10 mai. Des roulottes, mais aussi d’autres modes de prêt-à-camper comme des pignons des bois, des yourtes et des tipis. Total envisagé pour 2019 : 75 unités.

Attraits

Le séjour est agrémenté par un programme d’activités et une foule d’attraits à notre portée. Le lac avec la plage et ses petites embarcations à louer comme une planche à pagaie ou un kayak. Les loisirs variés allant du volleyball aux jeux de fer. La piste cyclable Le P’tit Train du Nord.

C’est sans compter l’ouverture prévue cet été du SURF117, un grand bassin à vagues extérieur dédié au surf. On s’en reparle.

► En bref

Prix d’un séjour par jour : de 117 $ (cabine en forêt avec équipement de base) à 159 $ (roulotte pour une famille de quatre)

Journée sans séjour : 10 $ par adulte, 6 $ par enfant, gratuit pour les moins de 5 ans

www.experienceboreale.ca

