Livre: «Pierre Bruneau: Même heure, même poste»

Le chef d’antenne de TVA Pierre Bruneau fait paraître ces jours-ci son autobiographie intitulée Même heure, même poste.

Dans cet ouvrage réalisé en collaboration avec le journaliste et auteur, Serge Rivest, Pierre Bruneau remue des souvenirs heureux (son enfance, sa carrière de journaliste) et moins heureux (la maladie de Charles, son fils atteint d’une leucémie, le suicide de Gaétan Girouard, son collègue et ami). Entrevue avec notre collègue qui révèle aussi avoir été opéré à deux reprises pour un cancer au cours des trois dernières années.