L’ombre des Hells autour d’un projet de cannabis

L’un des fondateurs d’un des plus gros projets d’usine de pot au Québec a été ami et partenaire d’affaires d’un « affilié » des Hells Angels, a découvert notre Bureau d’enquête.

Stéphane Desjardins est impliqué avec son fils Ludovic dans Flora Agritech, une entreprise qui a entamé la construction des serres de cannabis de 40 M$ à Bécancour et qui a l’ambition de devenir un fournisseur de la Société québécoise du cannabis (SQDC).

M. Desjardins a longtemps travaillé dans le domaine du prêt hypothécaire. Il a créé la compagnie de prêt privé Solutions financières Fast Cash dans laquelle était impliqué Charles Huneault, surnommé le grand Charles, et considéré par les policiers comme un proche des Hells Angels (voir autre texte).

Des recherches nous ont permis de découvrir des liens entre eux. Ils se sont notamment fréquentés aux Bahamas. Ils ont conclu plusieurs transactions et Desjardins a payé la caution de 125 000 $ pour permettre à Huneault de sortir de prison en 2014.

« Charles Huneault, c’est quelqu’un que j’ai connu il y a très longtemps, mais ce n’est pas mon ami, non », a réagi M. Desjardins. Lorsqu’interrogé sur ses liens d’affaires, il a raccroché.

« Je devais être dans l’entreprise, mais finalement mon fils l’a été, mais on n’est plus là-dedans, a-t-il expliqué. Chose certaine, je dirige rien. » Pourtant, selon le Registre des entreprises (REQ), il est l’un des fondateurs de Flora Agritech en décembre 2017 et en a été le premier président jusqu’en mars 2018.