Marc Bergevin encouragé par ce qu’il voit

Le directeur général du Canadien de Montréal, Marc Bergevin, s’est présenté devant les médias avec une attitude enjouée, lundi, à Brossard, se disant notamment fier de la performance de son équipe en 2018-2019.

Prenant la place de son entraîneur-chef Claude Julien, comme il l’a fait quelques fois cette saison, dans le cadre du point de presse quotidien avec les journalistes, le DG est impressionné par le caractère du Tricolore, qui a rebondi samedi à Winnipeg après une défaite de 6 à 2 aux mains des Blue Jackets de Columbus deux jours plus tôt.

«Nous avons parcouru un long chemin et nous avons encore une jeune équipe, mais je suis fier qu’on puisse se battre pour les séries, a-t-il commenté, tout en admettant sa nervosité durant une semaine cruciale pour les siens. On a un gros match demain [mardi, face au Lightning de Tampa Bay]. On peut en gagner un seulement, pas deux.»

Par ailleurs, Bergevin n’a pas écarté la possibilité de voir l’attaquant Paul Byron renouer avec l’action contre le club floridien, précisant qu’une décision sera prise mardi.

De bonnes notes pour Poehling et Primeau

Invité à expliquer les signatures de contrat des espoirs Ryan Poehling et Cayden Primeau, le directeur général a précisé que les deux athlètes auront la chance de montrer leur savoir-faire très prochainement et que d’une certaine manière, leur évaluation est déjà bien entamée.

«Il est prêt à entreprendre sa carrière professionnelle. Il est prêt à devenir un joueur de la Ligue nationale, a-t-il déclaré à propos de Poehling, qui devrait rejoindre le Canadien durant les heures à venir et qui pourrait avoir la chance de décrocher un poste à Montréal en 2019-2020. Nous gardons la porte ouverte. Si nous croyons qu'il peut faire le travail, il jouera ici.»

Auteur d’une fiche de 25-10-1, d’une moyenne de buts alloués de 2,09 et d’un taux d’efficacité de ,933 avec l’Université Northeastern cette année, Primeau a également eu droit aux bons mots de Bergevin.

«Il a connu une excellente saison. C'est un gros gardien de but. Il va aller à Laval. Nous allons continuer de l'évaluer d'ici à la fin de campagne et durant le camp d'entraînement.»