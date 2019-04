Moins d’argent dans vos poches dès aujourd’hui

Ce n’est pas un poisson d’avril, les tarifs de certains produits et services augmentent aujourd’hui. Le Journal a recensé certaines hausses qui vont influencer votre portefeuille.

Hydro-Québec

Dès aujourd’hui, la facture d’électricité des ménages québécois grimpera de 0,9 %. Rappelons qu’après avoir présenté une demande de 0,8 % à l’été 2018, la société d’État avait révisé sa cible en décembre dernier à 1,2 %. Pour les entreprises industrielles au tarif L, l’augmentation sera de 0,3 %. La hausse de 0,9 % se traduira sur le portefeuille des consommateurs par une augmentation d’environ 0,32 $ par mois pour un logement de type 5 1/2, de 0,90 $ par mois pour une petite maison, de 1,72 $ par mois pour une résidence de taille moyenne et de 2,56 $ par mois pour une grande demeure.

Bières

Les amateurs de houblon paieront plus cher la bière dès le 1er avril. Après avoir annoncé une augmentation de 2 %, la Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ) a récemment revu ses calculs. La hausse du prix sera plutôt de 2,3 %. Il s’agit de la plus forte augmentation depuis 2012. Pour information, l’an dernier, la hausse avait été de 1,6 %. Chaque nouveau prix variera en fonction de la teneur en alcool par volume des produits. Par exemple, pour une caisse de 24 bouteilles de marque Budweiser (taux d’alcool de 5 %), le prix plancher grimpera de 62 cents, soit de 26,70 $ à 27,32 $.

Hydro-Solution ​

Les abonnés d’Hydro-Solution, une entreprise qui se spécialise dans la location de chauffe-eau, verront leur tarif de location grimper de 0,35 $ par mois à partir du 1er avril. La facture pour la location d’un modèle de 40 gallons passera de 12,49 $ à 12,84 $ par mois. Il s’agit d’une première modification tarifaire depuis janvier 2016. La direction explique que cette augmentation des frais est attribuable à la hausse des coûts de la main-d’œuvre, à l’inflation ainsi que la hausse du prix de l’acier.

Traversiers

Il coûtera en moyenne 1,71 % plus cher pour prendre le traversier dès aujourd’hui. La Société des traversiers (STQ) du Québec a récemment annoncé une augmentation de ses tarifs pour les traverses Québec-Lévis, Sorel-Tracy–Saint-Ignace-de-Loyola, L’Isle-Verte et L’Île-d’Entrée. La direction précise toutefois que son tarif hors pointe sera gelé pour Québec et Sorel. La plus forte augmentation sera enregistrée pour le produit 10 billets ou plus où le tarif auto et conducteur bondira de 4,2 %. Le laissez-passer mensuel pour Québec-Lévis grimpera de 35,95 $ à 36,60 $. Quant à la traverse Matane – Baie-Comeau – Godbout, la STQ a choisi de ne pas augmenter ses tarifs le temps de rétablir un service complet.