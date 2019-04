Mozambique: plus de mille cas et un mort du choléra

L’épidémie de choléra qui sévit dans le centre du Mozambique à la suite des inondations provoquées par le passage mi-mars du cyclone tropical Idai a fait un premier mort et contaminé plus de mille personnes, ont annoncé lundi les autorités sanitaires.

La victime a été recensée dans le port de Beira, dévastée par le passage d’Idai, a précisé le directeur national de la santé, Ussein Isse, lors de son bilan quotidien devant la presse.

Le nombre de cas de choléra enregistrés a continué à augmenter et atteignait lundi matin un total de 1052, selon le Dr Isse, qui a précisé que 96 patients ayant contracté la maladie étaient toujours hospitalisés.

Le cyclone Idai a frappé de plein fouet Beira, la deuxième ville de du Mozambique, et son demi-million d’habitants le 14 mars.

Ses pluies diluviennes et ses vents violents ont causé des destructions et des inondations massives qui ont fait, selon le dernier bilan, plus de 700 morts non seulement au Mozambique, mais aussi au Zimbabwe et au Malawi voisins.

Malgré les secours et l’aide humanitaire venus du monde entier, des centaines de milliers de sinistrés vivent toujours dans des conditions très précaires dans des zones noyées d’eaux sales qui favorisent la propagation d’épidémies telles que le choléra.

Quelque 900 000 doses d’un vaccin oral contre le choléra devaient arriver lundi au Mozambique.

« La vaccination commencera mercredi à Beira et jeudi (dans les villes de) Dondo et Nhamatanda », a promis lundi le Dr Isse.

Neuf centres de traitement de choléra ont été mis en place dans la province de Sofala (centre), dont Beira est la capitale, pour tenter d’enrayer la propagation de la maladie.