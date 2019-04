Pourquoi pleure-t-on quand on bâille?

Vous êtes un grand sensible, mais vous n’aimez pas être pris en flagrant déli de larmes? Vous pouvez toujours cacher vos émotions en bâillant abondamment et en blâmant un coup de barre aussi inexpliqué que soudain. Car bâiller produit bien souvent une petite quantité de larmes à essuyer furtivement. Mais pourquoi bâiller fait pleurer?

Commençons par le début: les larmes. Même si on n’est pas toujours en train de pleurer, nous sommes tout le temps en train de produire des larmes. Les yeux ont besoin d’être hydratés au tous temps, nuit et jour. Les larmes qui hydratent les yeux sont appelées larmes basales.

Nous ne pleurons pas tout le temps car les larmes basales sont minimes. Elles ne font que recouvrir la cornée en un film lacrymal. Elles sont également récupérées dans les conduits lacrymaux, en passant par les points lacrymaux, soient les espèces de petits trous au coin intérieur des yeux.

Et les bâillements là-dedans? J’y arrive! Qu’est-ce qu’on fait quand on bâille avec énergie?

On plisse nos yeux! Et on les plisse si fort que ça écrase à la fois les glandes lacrymales et les point lacrymaux, provoquant un engorgement de larmes et ce, de deux manières. Tout d’abord, les glandes lacrymales libèrent un peu plus de larmes basales, puisque les muscles du visage les compressent. Ensuite, la pression du plissage d’yeux bouche momentanément les points lacrymaux, faisant en sorte que les larmes basales n’ont nulle part où sortir.

Ça crée un trop-plein de larmes et voilà, nous sommes en train de juter des yeux alors qu’on bâille.

