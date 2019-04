Rencontre entre François Legault et la haute direction d'Alcoa

Le premier ministre du Québec a rencontré des représentants du syndicat et des dirigeants de l'Aluminerie de Bécancour (ABI), lundi, dans l'espoir de faire avancer les négociations entre la direction et les employés en lockout.

Ce sont d'abord les syndiqués qui ont rencontré M. Legault et le ministre du Travail, Jean Boulet.

Le président du Syndicat des métallos, Clément Masse, a indiqué avoir expliqué tous les enjeux au premier ministre et a assuré qu'il avait eu droit à une écoute attentive. Il a dit espérer que le premier ministre encourage la direction à revenir à la table de négociation.

Puis, en fin de journée, ce sont les patrons de l'usine de Bécancour qui devaient prendre place dans le bureau du premier ministre du Québec. Certains membres de la direction du siège social d'Alcoa, située à Pittsburgh, devaient également être présents.

«On parle ici d'un renouvellement de convention collective, pas d'une négociation d'un contrat d'électricité. Il faut être clair là-dessus et on va le redire d'entrée de jeu. Après ça, on va pouvoir parler des vrais enjeux. Qu'est-ce qui fait qu'encore aujourd'hui, il y a des écarts entre les deux partis. Qu'est-ce qu'on peut faire, quelle solution peut-on adopter tout le monde ensemble? On veut régler le plus rapidement possible, mais je n'ai pas l'intention d'imposer un arbitrage de différents ni de suggérer à mes collègues d'adopter une loi spéciale», a expliqué François Legault.

«Depuis le début du conflit, j'ai rencontré la direction locale, le président d'Alcoa pour le Canada et la haute direction à Pittsburgh. Je sens une réelle volonté de s'entendre, et ce, des deux côtés. Il y a eu des avancés dans les derniers mois. Si l'impasse persiste, on aura une hypothèse de règlement au besoin à présenter, mais, pour l'instant, on est vraiment en mode recherche de solutions», a ajouté le ministre Jean Boulet.

Rappelons que le lockout chez ABI s'éternise depuis janvier 2018. En mars dernier, les employés syndiqués ont rejeté une offre patronale, avant de déposer une contre-proposition.