Essayez ce délicieux Saumon Teriyaki, présenté par SB Cuisine, concocté par Jonathan Garnier.

À cuisiner aussi: Crevettes grillées et sauce aigre-douce

SAUMON TERIYAKI

Portions : 4 – Préparation : 20 minutes – Cuisson : 15 à 18 minutes

Ingrédients

Le saumon

4 pavés de saumon

60 ml (4 c. à table) sauce soya

15 ml (1 c. à table) Sambal Oelek

60 ml (4 c. à table) miel

60 ml (4 c. à table) vinaigre de riz

45 ml (3 c. à table) graines de sésame

15 ml (1 c. à table) gingembre râpé

1 gousse d'ail, hachée

4 feuilles de papier parchemin ou feuille de bananier (rayon congelé des épiceries asiatique)

2 oignons verts, en rondelles

sel et poivre au goût

4 portions de riz cuit

Les légumes verts

1 l (4 tasses) fèves d'edamame

1 oignon, émincé

1 gousses d'ail, en rondelles fines

30 ml (2 c. à table) huile de sésame

sel et poivre au goût

Préparation

ÉTAPE 1

Préchauffez le four, la grille au centre à 200 °C (400 °F).

ÉTAPE 2

Dans une poêle chaude, faites chauffer la sauce soya, le Sambal Oelek, le miel, le vinaigre, les graines de sésame, le gingembre, l'ail et laissez bouillir 2 minutes.

ÉTAPE 3

Dans chaque feuille de papier parchemin ou feuille de bananier, déposez un pavé de saumon, répartissez la sauce préparée, refermer les feuilles pour former des papillotes et laisser cuire au four, 12 à 15 minutes.

ÉTAPE 4

Entre temps, dans un volume d'eau bouillante et salée, faites blanchir les fèves, l'oignon et l'ail, 3 minutes.

ÉTAPE 5

Égouttez le tout.

ÉTAPE 6

Dans une poêle chaude, faites revenir les fèves, l'oignon et l'ail, dans l'huile de sésame. Vérifiez l'assaisonnement.

ÉTAPE 7

Servez le saumon, accompagné des légumes et du riz, le tout parsemé des oignons verts.