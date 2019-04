Canadien: Marc Bergevin se fait rassurant

Marc Bergevin a profité de la nouvelle entourant les mises sous contrat de Ryan Poehling et Cayden Primeau pour venir s’entretenir avec les journalistes. À une semaine de la fin du calendrier, l’occasion était belle de lui poser des questions sur plusieurs sujets.

Le temps de jeu restreint de Jonathan Drouin fait jaser dernièrement. Dans un texte publié plus tôt, Guy Lafleur a dit craindre que le Canadien ne brise le jeune attaquant. Une situation qui n’inquiète pas du tout le directeur général.

«Claude (Julien) et les entraîneurs vont s’en occuper. En général, il est troisième chez les attaquants avec un temps de jeu avoisinant les 17 minutes. Présentement, l’important, c’est de gagner des matchs. On est allé chercher des points dans six de nos sept dernières rencontres. C’est certain que Jonathan peut nous aider. Il est dans une période difficile.»

Lors du dernier match, Claude Julien a choisi de laisser Jesperi Kotkaniemi dans les gradins. Il avait fait de même à deux occasions lors du périple en Californie. Chaque fois, cette décision a soulevé l’ire de certains amateurs, persuadés que l’entraîneur nuit au développement de sa recrue.

«C’est beaucoup de hockey pour un joueur de 18 ans. À un moment, quand son jeu et son niveau de confiance arrivent à un point où il ne peut plus performer, où il se nuit et où il fait mal à l’équipe, il faut tirer un peu sur les rênes. Ça ne nuira pas à son avenir. Au contraire, ça va le rendre meilleur. Imaginez quel joueur il sera à 24 ou 25 ans!»

Ryan Poehling aurait été admissible pour disputer une dernière saison dans les rangs universitaires. Même si en faisant signer un contrat professionnel au jeune homme maintenant, ce qui lui permettra d’atteindre l’autonomie plus rapidement, Bergevin a soutenu que c’était la bonne décision à prendre.

On croit qu’il est dans son intérêt d’amorcer sa carrière chez les professionnels (à Laval ou Montréal). Les rangs universitaires, c’est un bon niveau. Toutefois, pour sa progression, on croit que c’est mieux pour lui (de se joindre à l’organisation). C’est certain qu’il va y avoir une période d’adaptation, des périodes difficiles. Mais j’envisage un très bon joueur d’avenir pour le Canadien de Montréal. »

Au cours des derniers jours, le Canadien s’est entendu avec Josh Brook, Cayden Primeau et Poehling. Trois espoirs qui s’ajoutent aux noms de Kotkaniemi et Nick Suzuki. Il y a longtemps que l’avenir du Tricolore n’avait pas paru aussi prometteur.

«L’an dernier, un cycle s’est terminé. On s’est dit qu’on allait faire un reset. On a fait un changement avec les jeunes. On a décidé de garder nos choix pour rebâtir ce qu’on avait laissé partir. On commence avec un nouveau groupe et on rebâtit. Notre groupe de jeunes comme les Poehling, Suzuki, Brook, (Alexander) Romanov, est parmi les meilleurs de la ligue.»