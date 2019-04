Un prix pour M’entends-tu?

En remportant le prix de Meilleure comédie, lors de la 10e édition du festival français Séries Mania, la série M’entends-tu ? pourrait être amenée à connaître une belle vie à l’international. Des projets sont déjà sur la table.

« Des discussions étaient déjà en cours et la visibilité entourant cette distinction pourrait amener de nouvelles offres », a lancé Florence Longpré, lors d’un entretien téléphonique.

L’auteure et comédienne était de retour au Québec, après avoir reçu le prix samedi, en compagnie du producteur Carlos Soldevila de la boîte Trio Orange.

Le prix a été décerné à l’unanimité. M’entends-tu ? qui met en vedette Florence Longpré, Ève Landry et Mélissa Bédard était en compétition avec six séries en provenance de l’Espagne, des États-Unis et du Royaume-Uni.

Ce jury constitué d’étudiants a craqué sur l’humour très riche de la série et les aller-retour entre comédie et tragédie.

« On avait envie d’y croire. On riait avec les personnages et on était triste avec eux. L’aspect social de la série a aussi compté dans notre choix », a fait savoir le jury, lors de la remise de prix.

L’auteure et comédienne, qui a écrit la série en compagnie de Pascale Renaud-Hébert et avec Nicolas Michaud, est habitée par un énorme sentiment de fierté.

« Il s’agissait d’un projet différent et qui n’entrait dans aucune case. Nous nous sommes beaucoup battus pour cette série. La prise de risques était grande. C’est vraiment l’fun », a-t-elle fait remarquer.

Prise de risque

Florence Longpré a deux scénarios en tête pour une éventuelle carrière internationale de M’entends-tu ?.

« J’aimerais que la série soit présentée telle quelle et j’aime aussi l’idée d’une adaptation et d’une réécriture. La pauvreté extrême est une réalité qui est présente partout », a-t-elle indiqué.

L’auteure et comédienne savait, depuis quelque temps, que M’entends-tu ?, qui a été reconduite pour une deuxième saison sur les ondes de Télé-Québec, était pour l’emporter. Elle en avait été informée afin d’assurer sa présence.

« J’étais au gym lorsque j’ai appris qu’on avait gagné. Je me suis mise à crier et j’ai dérangé la classe de yoga voisine. On m’a fait “chut” et j’ai célébré en silence », a-t-elle mentionné en riant.