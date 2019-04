Un suspect de vol recherché à Sherbrooke

SHEBROOKE | La police de Sherbrooke recherche un suspect de vol à l’étalage survenu en février dernier dans un Walmart du boulevard Josaphat-Rancourt, à Sherbrooke.

Selon la police, le suspect s’est présenté dans le commerce, le 19 février vers 16 h 45, et a arraché les protections antivol de produits électroniques avant de les dissimuler dans son manteau et de partir sans payer. Les vols sont estimés à 360 $.

PHOTO COURTOISIE

L’homme recherché serait âgé d’une trentaine d’années, mesurerait 5 pi 9 po et pèserait environ 200 lb. Il a les cheveux rasés et une barbiche brune. Au moment des faits, il portait un manteau camouflage vert et kaki, un chandail avec une capuche rouge et une fermeture éclair en avant, ainsi qu’un tee-shirt noir et il portait une casquette française grise à carreaux.

Toute information pouvant permettre de le retrouver peut être transmise au (819) 821-5544 ou au 821-5555.