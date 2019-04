Voici celui qui pourrait briser le couple de Lara Jean et Peter dans la suite de «To All the Boys I've Loved Before»

La suite de notre film préféré de 2018, To All the Boys I’ve Loved Before, va tester la relation de Lara Jean et Peter en ajoutant un nouveau personnage très important: John Ambrose.

Depuis que Lana Condor, l’actrice qui joue Lara Jean, a annoncé que To All the Boys 2 entrait officiellement en production, on se demande qui va jouer John et on le sait enfin!

On se souvient que John est l’un des 5 récipiendaires des fameuses lettres que Lara Jean envoie à ses «crushes».

Ceux qui ont lu les romans de Jenny Han savent que dans le second livre, PS: I Still Love You, John Ambrose vient brouiller les cartes entre Lara Jean et Peter, joué dans le film par notre cher Noah Centineo.

Ce personnage apparaît à la toute fin du premier film alors qu’il sonne à la porte de Lara avec sa lettre dans les mains, ainsi que des fleurs.

Par contre, la décision a été prise de changer l’acteur Jordan Burtchett par un certain Jordan Fisher!

Le jeune homme de 24 ans est aussi chanteur et danseur. Il a entre autres participé aux comédies musicales Rent: Live et Grease: Live.

En plus de cela, il a obtenu des rôles dans les séries The Secret Life of an American Teenager et Liv & Maddie et, sur Broadway, dans la pièce à grand succès Hamilton.

Puisqu’il est danseur, il a même remporté la 25e saison de Dancing with the Stars. Il est clairement très talentueux!

Jordan est en couple depuis plus de 6 ans avec une certaine Ellie Woods et ils sont adorables.

On a très, très hâte de voir Jordan dans la peau de John Ambrose, même si on espère que Lara Jean et Peter vont rester ensemble!

Es-tu #team Peter Kavinsky ou John Ambrose?

