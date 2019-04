Y a-t-il trop de VUS sur nos routes?

Les constructeurs automobiles multiplient les lancements de nouveaux modèles par les temps qui courent, et ce sont les VUS qui ont le premier rôle.

On n’a qu’à penser aux nouveaux Hyundai Palisade, Kia Telluride, Honda Passport ou Lincoln Corsair. Jusqu’où cette folie ira-t-elle?

À l’émission Le Guide de l’auto, diffusée sur QUB Radio, les animateurs Antoine Joubert et Germain Goyer se vident le cœur. «Le paysage automobile et rendu d’un ennui mortel [...] au point où je me rends compte que je me désintéresse un peu du marché automobile actuel», se désole Antoine Joubert.

Pour se consoler un peu, les deux coanimateurs reviennent sur deux voitures qu’ils ont conduit récemment, la Volkswagen Jetta GLI et la Mazda3 2019 à quatre roues motrices.

Au cours de cette émission, Antoine et Germain reçoivent également Julien Amado, responsable du contenu automobile chez Protégez-vous, pour parler des «citrons» de l’industrie.

Le Guide de l’auto, c’est tous les samedis à 10h sur QUB Radio.