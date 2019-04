BRASSEUR, Jacqueline



À Laval, le 29 mars 2019, à l'âge de 89 ans, est décédée Madame Jacqueline Brasseur, épouse de feu Marcel Benoit.Elle laisse dans le deuil sa fille Louise, ses petits-enfants Jean-François, Catherine et Stéphanie, ses arrière-petits-enfants Raphaël, Antoine, Jade, Christophe et Zack ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 6 avril 2019 de 13 heures à 16 heures au complexe funéraire: