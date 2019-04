4 comptes Instagram pour faire semblant de s’y connaître en vin nature

À part un oncle ou une belle-sœur par-ci par-là, personne ne s’y connaît tant que ça en vin nature. Que ce soit par manque de temps ou par peur de prendre une mauvaise décision, on a tous tendance à racheter les mêmes bouteilles.

Heureusement, il existe de nombreux outils pour nous aider à faire des choix fresh en SAQ comme en importation privée.

Voici quatre comptes Instagram à suivre pour devenir un vrai pro de la sommellerie!

1. The Beau Joe

The Beau Joe aide à démystifier le merveilleux monde du vin nature et bio. Chaque jeudi, le compte publie en stories sa sélection des arrivages SAQ à ne pas manquer. Blanc, rouge, orange, pet nat... tout y passe, et à prix très abordable qui plus est.

2. Le Déserteur

Le Déserteur se présente comme un club de vin. On y présente des vignerons de partout dans le monde «travaillant dans le respect de la terre et du vivant». Le Déserteur organise des ateliers de dégustation. Leur dernier portait sur le saké, cet alcool japonais souvent méconnu.

3. Vincent Sulfite

Vincent Sulfite (on se doute que ce n’est pas son vrai nom de famille) envoie chaque semaine une infolettre sur les arrivages SAQ les plus intéressants. Intitulée «Qu’est-ce qu’on boit?», celle-ci présente à la fois des crus classiques et des cuvées plus funky. De quoi plaire à tous les trippeux de bon vin!

4. Juste du jus

Juste du jus suit les arrivages SAQ avec grande attention. En plus de ses mises à jour hebdomadaires sur les nouveautés à surveiller, le compte publie des critiques de vins d’importation privée et de bières de microbrasserie.

Enfin, n’oubliez pas que plusieurs établissements permettent d’acheter des bouteilles sélectionnées avec soin à même leurs étals. C’est le cas de certains restaurants, de boucheries, de magasins spécialisés et de salons des vins. Gardez l’œil ouvert!

Pour savoir quoi faire en tout temps à Montréal et dans les environs, suivez Silo 57 sur Facebook, Instagram et YouTube!