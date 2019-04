5 terrasses chauffées où boire un verre ce printemps

Savourer un verre de vin sur une terrasse alors qu’il y a encore une petite neige au sol... c’est le bonheur ultime!

À Montréal, les frileux n’ont qu’à bien se tenir, car dès l’arrivée du beau temps, tout le monde est prêt à enfiler une couche de laine supplémentaire et à s’installer sur une terrasse pour un verre en fin d’après-midi.

Si vous êtes enfin prêts à débuter la saison des terrasses, voici 5 adresses à mettre sur votre bucket list.

1. L’Abreuvoir bar et terrasse

Pour profiter pleinement des premiers rayons de soleil, la terrasse chauffée de l’Abreuvoir est un incontournable. L’établissement sert des pichets à prix doux, des nachos et quelques assiettes de «finger picking food» qui sont encore meilleures dégustées sous le soleil printanier.

403 rue Ontario Est

2. Le Sainte-Élisabeth

Fréquenté par les étudiants et les Montréalais «sur un budget», le bar Sainte-Élisabeth est un point de rendez-vous très populaire durant les 5 à 7 ou encore en fin de soirée. L’établissement possède une belle terrasse chauffée et tout en verdure.

1412 rue Saint-Élisabeth

3. Bénélux (Verdun)

La brasserie artisanale Bénélux de Verdun possède une magnifique terrasse avec de beaux arbres matures et un petit foyer. En plus d’y trouver un bel endroit où savourer une bière de microbrasserie, vous pourrez aussi commander quelques plats à partager.

4026 rue Wellington

4. Bar Plan B

Le tout petit bar de l’avenue Mont-Royal possède une terrasse cachée à l’arrière de son établissement. C’est l’endroit tout indiqué où siroter une bière au soleil et tout simplement profiter des premières belles journées de la saison en bonne compagnie.

327 avenue Mont-Royal Est

5. Le Perché

Le bar Perché, situé au quatrième étage du magnifique Hôtel William Gray, offre sans aucun doute l’une des plus belles vues du Vieux-Montréal. Au printemps et à la fin de l’été, la terrasse est chauffée au plus grand plaisir des fêtards qui aiment profiter pleinement de la saison chaude. Le Perché devrait ouvrir ses portes d’ici la fin du mois, restez à l’affût en suivant leur page Facebook.

153 rue Saint-Amable (4e étage de l’Hôtel William Gray)

