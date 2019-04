LESSARD, Normand "Poup"



À Saint-Eustache, le 26 mars 2019, à l'âge de 64 ans, est décédé M. Normand Lessard.Il laisse dans le deuil sa grande amie de coeur Céline, ses 3 anges Martin, Sophie et Mélanie ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 6 avril de 14h à 17h et de 19h à 20h30 au complexe funéraire :SAINTE-THÉRÈSE(450) 473-5934Une liturgie de la Parole sera célébrée ce même jour en la chapelle du complexe dès 20h30.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation québécoise de cancer.