Bergevin rongé par la nervosité

« On a fait beaucoup de chemin depuis un an, a-t-il dit. C’est l’évaluation que j’en fais. »

Et que l’on entendra à la fin de la saison, que ce soit la semaine prochaine ou plus tard.

Bergevin a eu la main heureuse dans les deux transactions qu’il a effectuées avant le calendrier. Max Domi et Tomas Tatar connaissent les saisons les plus productives de leur carrière. Les deux nous ont fait oublier Max Pacioretty et Alex Galchenyuk.

Phillip Danault, Jeff Petry et Andrew Shaw, bien que ce dernier ait raté 19 matchs, vivent aussi leur meilleure saison. Avec 33 buts au compteur, Brendan Gallagher a deux buts de plus que l’an dernier et seulement deux points de moins avec trois rencontres à disputer. Même Jordie Benn a égalé son plus haut total de points, qu’il avait atteint à sa première saison complète avec les Stars de Dallas.