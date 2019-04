Céline Dion devient l’égérie de L’Oréal Paris

Parce qu’elle le vaut bien. Céline Dion devient la nouvelle porte-parole de L’Oréal Paris. La chanteuse a confirmé la nouvelle à Good Morning America mardi.

En entrevue avec Deborah Roberts au rendez-vous matinal du réseau ABC, Céline Dion a partagé son secret pour rester en forme, en santé et heureuse. «Je n’ai plus à me prouver à l’industrie, ma famille et mes amis. Parce que je pense que je l’ai fait pendant plusieurs années. Je fais (mon métier) parce que ma passion a grandi au fil du temps. Et parce que j’ai beaucoup de plaisir.»

La journaliste a partagé les inquiétudes du public quant à sa silhouette amaigrie? Réponse de Céline : «Je suis mince, mais je suis gentille aussi, vous savez.»

«C’est vrai que je suis plus mince. Mais tout va bien. J’ai découvert une nouvelle passion : la danse», a ajouté l’interprète.

Une première

Selon le magazine Elle, la première campagne de Céline Dion pour L’Oréal Paris débutera le 22 avril, par l’entremise d’une publicité télévisée pour Excellence Hair Color, une gamme de produits capillaires. C’est la toute première fois que Céline Dion s’associe à une grande marque de produits de beauté.

Dans un message publié sur Instagram, la star a indiqué qu’elle était ravie d’utiliser sa voix «pour aider les autres à se sentir belle, confiante et à apprendre à s’aimer.»

Rumeur confirmée

La rumeur concernant L’Oréal courait depuis janvier. La star avait été aperçue, à Paris, en train de tourner ce qui semblait être une publicité pour l’entreprise.

Selon Paris Match et plusieurs autres médias européens, le tournage s’était déroulé aux abords du Plaza Athénée, un chic hôtel du 8e arrondissement. Des photos circulant sur Internet montraient l’artiste vêtue d’un jean ample à taille haute, d’une camisole blanche et d’une veste argentée aux épaulettes surdimensionnées.Sur un autre cliché, on pouvait apercevoir Céline Dion porter, entre deux prises, un chandail à capuchon blanc sur lequel il est écrit, en grosses lettres noires, « I’m worth it », le célèbre slogan de L’Oréal.