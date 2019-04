Christian Mbilli passe le test

Pour la première fois, les portes américaines se sont ouvertes pour le boxeur Christian «Solide» Mbilli et le Français d’origine camerounaise n’a pas raté sa rentrée au pays de l’Oncle Sam.

Samedi, Mbilli (14-0-0, 13 K.-O.) a vaincu par décision unanime le Mexicain Humberto Gutierrez Ochoa (33-8-2, 22 K.-O.) en sous-carte du combat entre Oleksandr Gvozdyk et Doudou Ngumbu.

«Se battre aux États-Unis, ça représente une partie importante de ma carrière, a confié Mbilli, mardi, lors de l’émission Les Partants sur les ondes de la chaîne TVA Sports. On sait tous que presque 90 % de la boxe se passe aux États-Unis.»

«Si tu veux prouver que tu es le meilleur au monde, je pense que c’est là-bas qu’il faut le prouver et c’était un combat très important pour la suite de ma carrière. J’ai montré mes capacités.»

«Solide», qui avait réussi 13 K.-O. en autant d’affrontements avant son duel de samedi dernier, a obtenu toute une opposition de la part de son rival mexicain.

«L’adversaire était très coriace et expérimenté, avec quasiment une cinquantaine de combats, a continué Mbilli. Il a fait deux ou trois combats de championnat du monde. On a vraiment été impressionné par son niveau de résistance et sa clairvoyance. [...] J’ai donné tout ce que je pouvais, mais malheureusement, il ne voulait pas tomber. Il a encaissé jusqu’au bout.»

Depuis 2017, Mbilli a disputé huit combats en sol canadien, dont six au Québec, qu’il a choisi comme terre d’accueil.

«Je suis venu au Québec, car Marc [Ramsay] est un entraîneur réputé internationalement et je le connaissais bien [pour son travail] avec Jean Pascal et plusieurs de ses boxeurs, a indiqué le Français. J’ai eu la proposition d’Yvon Michel qui m’a fait un bon plan de carrière et a su me séduire.»