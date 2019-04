GAUTHIER (née Pilon), Yvette



À Saint-Eustache, le vendredi 29 mars 2019 est décédée, à l'âge de 85 ans, Yvette Pilon, épouse de feu Roger Gauthier.Elle laisse dans le deuil ses enfants Carmen (Daniel), Guylaine (Pierre-Paul), Martin (Marylène) et était la mère de feu Normand. Elle laisse aussi ses petits-enfants Mathieu, Andrée-Anne (Michel), Jean-Philippe, Maïka et Alexane, ses arrière-petits-enfants Ève et Shawn, ses frères et soeurs ainsi que plusieurs beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le jeudi 4 avril 2019 de 14h à 17h et de 19h à 22h ainsi que le vendredi 5 avril dès 9h. Les funérailles seront célébrées le vendredi 5 avril 2019, à 11h en l'église Saint-Louis-de-Montfort, située au 635, boul. Des Laurentides à Laval.Des dons en sa mémoire à la Société Alzheimer Laval seraient appréciés.