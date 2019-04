[EN IMAGES] Des looks incroyables et une ambiance survoltée pour le Nadeshicon 2019!

Amateurs de culture japonaise, avez-vous eu l’occasion de visiter la plus récente édition du Nadeshicon la fin de semaine dernière à Québec?

Présenté pour la première fois au Centre des congrès, la neuvième mouture de ce festival de la culture japonaise a donné lieu à du cosplay de haute voltige et mis en scène des exposants colorés, ainsi que plusieurs activités à la fois ludiques et pertinentes.

Foire marchande, grande mascarade, concours de chant et tournois de jeux vidéo, le rendez-vous geek de Québec en a mis plein la vue à ses visiteurs!

Pour vous plonger dans l’ambiance festive de ce grand rassemblement, voici également 33 GIF animés présentant quelques-uns des looks les plus réussis et des scènes les amusantes auxquelles nous avons pu assister pendant le week-end!