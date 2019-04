Fin de l'avis d'ébullition d'eau à Anjou

MONTRÉAL – L'avis d'ébullition d'eau qui était en vigueur depuis dimanche dans l'arrondissement d'Anjou a été levé mardi.

La Ville avait demandé aux citoyens demeurant dans le secteur délimité par l'autoroute métropolitaine, le boulevard Roi-René et les limites administratives avec Montréal-Est et l’arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve de faire bouillir leur eau avant de la consommer.

Cette précaution n'est plus nécessaire. «La Ville de Montréal a réalisé au cours des derniers jours des analyses d’échantillons d’eau, qui se sont avérés négatifs et exempts de coliformes et de bactéries pathogènes. L’eau est maintenant propre à la consommation», a-t-elle fait savoir par communiqué.

Les citoyens sont tout de même invités à faire couler l'eau de leur robinet pendant quelques minutes afin de purger leur plomberie.